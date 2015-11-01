"Кайрат" уволил тренера

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" уволил главного тренера команды Карлоса Феррера. Контракт с испанцем расторгнут из-за того, что он не смог выполнить поставленных перед ним задач. Скорее всего, Карлосу Ферреру не хватило опыта, кроме того, добиться успеха помешал языковой барьер. Об этом заявил сегодня председатель наблюдательного совета футбольной команды Кайрат Боранбаев. По его словам, тренировать спортсменов временно будет немецкий специалист. Раннее он работал со сборной Германии. Имя нового тренера пока не называется.





А вот будет ли играть за «Кайрат» Андрей Аршавин — покажет время. Как заявил сегодня топ-менеджер клуба Кайрат Боранбаев, он еще не беседовал с футболистом и не знает о его планах на будущее. Одно можно сказать точно, Андрей Аршавин свою задачу выполнил — благодаря ему об алматинской команде узнали за рубежом. Кайрат Боранбаев признался, что в Андрея Аршавина раньше никто не верил, однако сейчас его поддерживает весь Казахстан.