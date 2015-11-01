Александр Кузнецов объявлен в розыск Осужденный за драку в баре "Чукотка" Александр Кузнецов объявлен в розыск. Он улетел в Турцию, когда решение суда о замене наказания на штраф вступило в силу. Позже апелляционная коллегия отменила этот судебный акт. Суд постановил вернуть Александра Кузнецова обратно в колонию. Александра Кузнецова вернуть в колонию должны были сотрудники Бостандыкского РУВД. Однако полицейские не нашли его и подали в суд, чтобы объявить в розыск. Суд это прошение удовлетворил. Напомню, в марте 2015 года в клубе "Чукотка" произошёл конфликт между несколькими посетителями, который перешёл в драку и закончился гибелью 37-летнего Сырыма Мураткалиева. Пишет informburo.

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