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Назарбаев призвал РФ, США и ЕС уладить свои споры в Астане

Нурсултан Назарбаев призвал Россию, США и Евросоюз уладить все свои споры в Астане. По словам президента в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности. Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что необходимо использовать нынешний Саммит Форума "Азия-Европа" для решения этих проблем. Саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире, заключает Нурсултан Назарбаев. Пишет агентство Tengrinews.

19-10-2018, 17:09 в Программы » Новости, комментариев: 0

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