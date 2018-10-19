Назарбаев призвал РФ, США и ЕС уладить свои споры в Астане Нурсултан Назарбаев призвал Россию, США и Евросоюз уладить все свои споры в Астане. По словам президента в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности. Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что необходимо использовать нынешний Саммит Форума "Азия-Европа" для решения этих проблем. Саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире, заключает Нурсултан Назарбаев. Пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 19-10-2018, 17:09 в Программы

