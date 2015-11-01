Журналистку нашли мертвой в Алматы Пропавшую журналистку телеканала Hit tv нашли мертвой в Алматы. Бездыханное тело Айгерим Мусаевы лежало на железнодорожных путях в Турксибском районе. Девушка по неизвестным пока причинам попала под поезд в субботу ночью, сообщает агентство Тенгриньюс. Сейчас сотрудники ДВД на транспорте проводят соответствующие мероприятия. Журналистка пропала два дня назад. Айгерим ушла из дома после семейной ссоры. Она работала продюсером музыкального телеканала Hit TV. У 27-летней погибшей остались муж и двое маленьких детей. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:06 в Программы

