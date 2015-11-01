Казахстанскую певицу обвиняют в мошенничестве Казахстанскую певицу Амангуль Орынбасаркызы обвиняют в мошенничестве. Полиция Астаны считает, что артистка создала финансовую пирамиду. Женщина просила казахстанцев заплатить ей по 20 тысяч тенге и обещала вернуть в два раза больше, если те приведут за собой двух человек. В интернете появились сотни гневных комментариев, люди требуют вернуть деньги. А полицейские просят жителей Астаны, которые могли пострадать от действий певицы, обратиться в органы, - сообщает агентство Спутник. Добавлю, что Амангуль Орынбасаркызы прославилась после исполнения народной песни "Акжайнак". Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:39 в Программы

