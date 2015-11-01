За грубое обращение с детьми уволена сотрудница детсада В Алматы за грубое обращение с детьми уволена сотрудница детского сада. Женщина била юных воспитанников — это сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как педагог подходит к детям и наступает им на ноги. Так она заставляла малышей сидеть смирно. Кроме того, на записи видно, как сотрудница дошкольного учреждения кидает в детей игрушки и бьет по голове линейкой. Родители пострадавших говорят, что это было не просто наказанием, а некой системой воспитания. По данным агентства Тенгриньюс, речь идет о детском саде номер 140. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:40 в Программы

