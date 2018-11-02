Молодёжь отучат устраивать пышные свадьбы Казахстанскую молодёжь отучат устраивать пышные свадьбы и брать на них кредит в банке. Об этом заявляют в министерстве общественного развития. По словам чиновников, чтобы казахстанцы перестали проводить помпезные торжества и влезать в долги, нужно поменять их сознание. Для этого молодёжь будут воспитывать в духе прагматизма. Например, объяснять им, что вместо оплаты счета ресторана деньги можно потратить на покупку жилья, - говорят в минитерстве. Ранее отказаться от дорогостоящих тоев казахстанцев призывал спикер сената Касым-Жомарт Токаев и президент Нурсултан Назарбаев.

Новости, комментариев: 0 2-11-2018, 20:53 в Программы

