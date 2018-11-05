Гибель Касыма Жумагужина будет расследовать полиция

Тем временем, жена известного каскадёра Касыма Жумагужина обращается к казахстанцам с просьбой не распространять лживую информацию о гибели своего мужа. Чтобы остановить недостоверные слухи, женщина намерена обратиться в прокуратуру и наказать пользователей социальных сетей, которые пишут, что каскадёр погиб во время выступления в ночном клубе. Напомню, там мужчина изображал мумию, подвешенную на верёвке. По заключению судебно-медицинской экспертизы Касым Жумагужин умер в результате инфаркта.
Информационные порталы уже удалили запись с вечеринки, где умер каскадер. По некоторым данным, толпа зрителей продолжала веселиться после того, как мужчина почувствовал себя плохо. Он висел над зрителями на веревке. Касым Жумагужин был профессиональным каскадером и цирковым артистом во втором поколении. Он снялся во многих казахстанских, российских и голливудских фильмах.