Гибель Касыма Жумагужина будет расследовать полиция

Гибель известного казахстанского каскадёра Касыма Жумагужина будет расследовать полиция Медеуского района Алматы. Портал нур.кз пишет, что мужчина скончался в ночном клубе ТСБ. На данный момент назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти. Напомню, каскадеру стало плохо во время выступления. На место были вызваны медики, помочь ему они не смогли. Очевидцы по-прежнему утверждают, что Касым Жумагужин умер во время шоу, однако родные каскадёра говорят, что он скончался после представления.





Тем временем, жена известного каскадёра Касыма Жумагужина обращается к казахстанцам с просьбой не распространять лживую информацию о гибели своего мужа. Чтобы остановить недостоверные слухи, женщина намерена обратиться в прокуратуру и наказать пользователей социальных сетей, которые пишут, что каскадёр погиб во время выступления в ночном клубе. Напомню, там мужчина изображал мумию, подвешенную на верёвке. По заключению судебно-медицинской экспертизы Касым Жумагужин умер в результате инфаркта.





Информационные порталы уже удалили запись с вечеринки, где умер каскадер. По некоторым данным, толпа зрителей продолжала веселиться после того, как мужчина почувствовал себя плохо. Он висел над зрителями на веревке. Касым Жумагужин был профессиональным каскадером и цирковым артистом во втором поколении. Он снялся во многих казахстанских, российских и голливудских фильмах.