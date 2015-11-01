Аким Костанайской области выступает против переименования Аким Костанайской области выступает против переименования региона. Архимед Мухамбетов заявляет, что внимательно изучил письмо, которое подписали семь человек. В нём активисты предлагали сменить название Костанайской области на Тургайскую. Аким сказал, что Костанай назывался так всегда, даже в советские времена. Названия Тургай у него никогда не было. Архимед Мухамбетов считает, что будоражить население этим вопросом сейчас неправильно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:42 в Программы

