Андрей Аршавин попрощался с Алматы Андрей Аршавин попрощался с «Кайратом» и Алматы. Полузащитник сыграл последний матч. Футболист поблагодарил казахстанцев за поддержку. «Хочу сказать вам спасибо за то, что поддерживали меня все эти три года, относились ко мне с большим уважением. Оставляю частичку себя здесь, надеюсь, что радовал вас эти три года. Большой рахмет, - говорит Аршавин. В матче против карагандинского «Шахтера» полузащитник «Кайрата» вышел на замену во втором тайме и отыграл 40 минут. После свистка судьи ему в знак уважения подарили чапан. Матч завершился в ничью — 0:0. Пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 11-11-2018, 20:26 в Программы

