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Самолет Air Astana совершил аварийную посадку

На борту самолета Air Astana сработал сигнал бедствия во время перегоночного рейса. Согласно процедурам безопасности, экипаж Embraer 190 принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. В 21.26 по алматинскому времени воздушное судно благополучно приземлилось в военной воздушной гавани города Бежа. У казахстанского самолета оказались повреждены навигационные приборы. На борту было шестеро членов экипажа. Им понадобилась медицинская помощь. Двое были отправлены в больницу, пишут местные СМИ.

 

12-11-2018, 09:09 в Программы » Новости, комментариев: 0

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