В России опрокинулся автобус с казахстанцами В России на трассе опрокинулся автобус с казахстанцами. В транспорте находилось 46 человек, в том числе 1 водитель, все пассажиры – жители Казахстана. В аварии пострадали 6 человек. Двигаясь по Новосибирской области автобус с жителями Шымкента столкнулся с грузовиком, съехал с трассы в кювет, и опрокинулся на бок. Все пострадавшие госпитализированы каретами скорой медицинской помощи в центральную районную больницу Коченевского района. Оставшиеся пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным автобусом перевозчика. Новости, комментариев: 0 13-11-2018, 09:22 в Программы

