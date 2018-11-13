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В России опрокинулся автобус с казахстанцами

В России на трассе опрокинулся автобус с казахстанцами. В транспорте находилось 46 человек, в том числе 1 водитель, все пассажиры – жители Казахстана. В аварии пострадали 6 человек. Двигаясь по Новосибирской области автобус с жителями Шымкента столкнулся с грузовиком, съехал с трассы в кювет, и опрокинулся на бок. Все пострадавшие госпитализированы каретами скорой медицинской помощи в центральную районную больницу Коченевского района. Оставшиеся пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным автобусом перевозчика.

13-11-2018, 09:22 в Программы » Новости, комментариев: 0

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