В Алматы будут измерять среднюю скорость машин В Алматы полиция начнет измерять среднюю скорость водителей. Теперь попытка притормозить перед камерой, а затем вновь ускориться может обернуться штрафом. Новшество, по данным полиции Алматы, будет введено в действие с 1-го декабря текущего года. Посты автоматизированной системы "Безопасность дорожного движения" после внесения некоторых технических корректировок будут выявлять факты превышения скоростного режима не только вблизи постов, но и по всему маршруту движения. Принцип действия Системы средней скорости основан на косвенном измерении скорости автомашин путем расчета по формуле скорости V = S/T, в частности, S - расстояние между 2 видео-постами, Т - время, за которое это расстояние пройдено. Пишет Tengrinews. Новости, комментариев: 0 14-11-2018, 11:09 в Программы

