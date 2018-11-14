В Павлодаре подрались врачи

Это произошло в здании местного управления здравоохранения. В результате драки один врач был доставлен в больницу с травмой глаза, второй тоже госпитализирован. У него сотрясение мозга. Что стало причиной конфликта никто не знает. Как пишет портал нур.кз, участники потасовки занимают высокие должности в медицинской сфере. Один из них работает главным врачом городской больницы №3, второй исполняет обязанности главного специалиста отдела охрана общественного здравоохранения. Началось служебное расследование.