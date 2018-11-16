Паники на борту не было, некоторые люди молились

Так прокомментировали ситуацию пассажиры самолета Казак Эйр, который спустя двадцать минут после вылета, вернулся в аэропорт Алматы. «Самолет пролетал над домами очень низко, после приземления борт 20 минут тащил эвакуатор», - заявили пассажиры в интервью агентству Тенгриньюс. Напомню, что спустя полчаса после взлёта пилот принял решение вернуться на землю. Он объявил о технической неполадке. К этой минуте известно, что борт пригоден к полетам. Что произошло в воздухе, в компании Казак Эйр не говорят. Ни дыма, ни резких смен курса и высоты во время инцидента не было.