Пожарные спасли из-под завалов двух человек. С различными травмами госпитализированы в больницу в общей сложности 3 человека, - пишет портал нур.кз. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
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В Жанаозене взорвался частный дом
Пожарные спасли из-под завалов двух человек. С различными травмами госпитализированы в больницу в общей сложности 3 человека, - пишет портал нур.кз. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
16-11-2018, 20:42 в Программы » Новости, комментариев: 0