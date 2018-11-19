Арестован вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа В Астане арестован вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа. Его обвиняют в хищении бюджетных денег. Следствие считает, что средства чиновник разворовывал, когда занимал должность акима города Сарани в Карагандинской области. Министр энергетики Канат Бозумбаев подтвердил факт задержания своего подчиненного. Он подписал заявление об увольнении Анатолия Шкарупы еще на прошлой неделе. Это не первый коррупционный скандал в минэнерго. Ранее были там арестованы вице-министры Бакытжан Джаксалиев и Гани Садибеков. Их подозревают в хищении денег, выделенных на очистку озёр в Боровом. Новости, комментариев: 0 19-11-2018, 20:16 в Программы

