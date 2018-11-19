Казахстанским полицейским поднимут зарплату. На это выделят дополнительно 21 миллиард тенге, - заявил Нурсултан Назарбаев. По его словам, это народные деньги - средства налогоплательщиков, поэтому требования людей улучшить работу правоохранительных органов — справедливы, - сказал президент. Он также предупредил полицейских о том, что если они будут уволены за какой-нибудь проступок, то их лишат льгот. Напомним, о реформах в правоохранительных органах казахстанцы заговорили после громкого убийства известного фигуриста Дениса Тена.

А тем временем, подозреваемым в убийстве спортсмена уже в третий раз продлили арест. Такое решение вынес суд. Сейчас под стражей находятся три человека, причастные к гибели Дениса Тена — два автовора и одна девушка, которая не сообщила об убийстве. Срок ареста продлен на две недели. Когда состоится суд над обвиняемыми — неизвестно.

Казахстанцы не чувствуют себя в безопасности. Работа органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества и вызывает нарекания граждан. Об этом также заявил Нурсултан Назарбаев. Он потребовал от МВД незамедлительно приступить к реформам. В частности, президент предлагает оптимизировать структуру внутренних дел. В результате чего на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Штат полицейских сократится на 10%. Кроме того, Нурсултан Назарбаев требует пересмотреть систему отбора и подготовки стражей порядка.