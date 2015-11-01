Президенту показали новую форму полиции Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов презентовал Главе государства Нурсултану Назарбаеву новую форму казахстанских полицейских. По данным телеканала Хабар 24, это окончательный вариант. Судя по кадрам, на форменной одежде казахстанских правоохранителей появится надпись POLITSIIA. Работающие на улице сотрудники в зависимости от времени года будут носить разные головные уборы: кепки, вязаные шапки и ушанки. Изменится и шеврон казахстанской полиции, который будет выполнен в черно-белых тонах, надписи на нем будут также на латинице. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:18 в Программы

