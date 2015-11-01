Назначен новый вице-министр энергетики Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики. Ранее занимавший данный пост Анатолий Шкарупа освобожден от должности согласно поданному заявлению. Из последних мест работы, в 2010-2013 годах - президент "Казахэнергоэкспертиза". В 2013-2014 годах работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. С августа 2014 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:40 в Программы

