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Армия Украины приведена в полную боеготовность
Такое решение принято Советом национальной безопасности и обороны. Это связано со столкновением украинских и российских военных кораблей у берегов Крыма. Верховная рада Украины   рассмотрит законопроект о введении военного положения сроком на 60 суток. Накануне корабли Военно-Морского Флота России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила моряков в нарушении морской границы. Во время задержания был открыт огонь и ранены трое украинских моряков. Украина назвала действия России актом агрессии.
Вчера, 19:58 в Программы » Новости, комментариев: 0

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