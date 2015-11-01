Армия Украины приведена в полную боеготовность

Такое решение принято Советом национальной безопасности и обороны. Это связано со столкновением украинских и российских военных кораблей у берегов Крыма. Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о введении военного положения сроком на 60 суток. Накануне корабли Военно-Морского Флота России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила моряков в нарушении морской границы. Во время задержания был открыт огонь и ранены трое украинских моряков. Украина назвала действия России актом агрессии.