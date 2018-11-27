Мухтара Аблязова приговорили к пожизненному сроку Мухтар Аблязов — опасный для общества человек. Он не сделал выводов из своей первой судимости, и цели предыдущего наказания не были достигнуты. Об этом заявил судья Кенжегали Кенжебеков, который приговорил казахстанского банкира к пожизненному сроку. Бывшего руководителя БТА-Банка признали виновным в организации убийства банкира Ержана Татишева. Самого Аблязова на процессе не было, он скрывается во Франции. Суд доказал, что за убийство Ержана Татишева Мухтар Аблязов заплатил 4 миллиона долларов. Новости, комментариев: 0 27-11-2018, 18:36 в Программы

