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Мухтара Аблязова приговорили к пожизненному сроку
Мухтар Аблязов — опасный для общества человек. Он не сделал выводов из своей первой судимости, и цели предыдущего наказания не были достигнуты. Об этом заявил судья Кенжегали Кенжебеков, который приговорил казахстанского банкира к пожизненному сроку. Бывшего руководителя БТА-Банка признали виновным в организации убийства банкира Ержана Татишева. Самого Аблязова на процессе не было, он скрывается во Франции. Суд доказал, что за убийство Ержана Татишева Мухтар Аблязов заплатил 4 миллиона долларов.
27-11-2018, 18:36 в Программы » Новости, комментариев: 0

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