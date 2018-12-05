Дарига Назарбаева предлагает закрыть управления образования Дарига Назарбаева предлагает закрыть в Казахстане управления образования. Эти организации, по словам сенатора, работают с нарушениями. Они задерживают деньги, которые выделяются казахстанским школам. Кроме того, управления образования экономят на учебных заведениях. И заставляют директоров просить деньги у родителей школьников, - заявляет сенатор. Она также считает, что делать подарки учителям — можно. Исходить это должно от чистого сердца и без мыслей о хороших оценках в дневнике, - сказала Дарига Назарбаева. При это она подчеркивает, что делать подарки министрам — ни в коем случае нельзя. Новости, комментариев: 0 5-12-2018, 21:09 в Программы

