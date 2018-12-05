Девушка, которая каталась по БАО, вызвана в полицию Полиция вызвала на допрос героиню ролика, который взбудоражил сегодня интернет. Речь идет о девушке, катавшейся на льду по Большому Алматинскому Озеру. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу и попросили больше не совершать подобные поступки. Сама девушка утверждает, что встала на коньки и сняла ролик, чтобы показать красоту природы. Добавим, что видео вызвало большой резонанс в Фейсбуке и Твиттере. Люди говорят, что девушка загрязняет водоём, откуда, по их мнению, в город поступает питьевая вода. В свою очередь в компании "Алматы Су" утверждают, что воду берут не из Большого Алматинского озера, а из ближайших рек. Сам объект не охраняется с 1 ноября. Новости, комментариев: 0 5-12-2018, 21:11 в Программы

