Назарбаев поздравил Казахстанцев с Днем Независимости Нурсултан Назарбаев поздравил Казахстанцев с Днем Независимости. По словам президента краеугольным камнем государственной политики станет последовательное повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерный рост благосостояния граждан Казахстана. Нурсултан Назарбаев добавляет, что за годы Независимости Республика достигла больших высот в сфере образования, здравоохранения и науки. Это и многие другие факторы, по словам президента, положительно влияют на благосостояние всей страны. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:56 в Программы

