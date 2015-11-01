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Назарбаев поздравил Казахстанцев с Днем Независимости

Нурсултан Назарбаев поздравил Казахстанцев с Днем Независимости. По словам президента краеугольным камнем государственной политики станет последовательное повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерный рост благосостояния граждан Казахстана. Нурсултан Назарбаев добавляет, что за годы Независимости Республика достигла больших высот в сфере образования, здравоохранения и науки. Это и многие другие факторы, по словам президента, положительно влияют на благосостояние всей страны. 

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