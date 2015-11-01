В Казахстане на 7 лет "заморозили" тарифы на электричество Стоимость электричества в Казахстане не будет меняться семь лет. Министерство энергетики утвердило предельные тарифы до 2025-го года. Как сообщает агентство Тенгриньюс, жители Астаны будут платить за один киловатт света 4 тенге и 87 тиын. В Алматы предельный тариф составит 8 тенге за киловатт. В Экибастузе — пять и 76, - передает агентство Тенгриньюс. Напомню, ранее Нурсултан Назарбаев раскритиковал антимонопольщиков, которые не уследили за необоснованным ростом цен на электроэнергию. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:25 в Программы

