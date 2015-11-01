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Казахстанцев, подающих милостыню, нужно штрафовать

 

Казахстанцы, которые подают милостыню, развращают попрошаек. За это их нужно штрафовать. С таким предложением выступил депутат Шакир Хахазов. По его словам, люди без определенного места жительства ведут асоциальный образ жизни не потому что их зажали в тискИ обстоятельства. А потому что они элементарно ленятся. Депутат также обратил внимание на попрошаек в инвалидных колясках, которых утром привозят на точку, а в конце дня у них забирают всю выручку. «Это настоящие группировки, которые сделали из попрошайничества бизнес», - заявил Шакир Хахазов. Его слова приводит агентство Тенгриньюс.

 


Вчера, 19:26 в Программы » Новости, комментариев: 0

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