Казахстанцев, подающих милостыню, нужно штрафовать Казахстанцы, которые подают милостыню, развращают попрошаек. За это их нужно штрафовать. С таким предложением выступил депутат Шакир Хахазов. По его словам, люди без определенного места жительства ведут асоциальный образ жизни не потому что их зажали в тискИ обстоятельства. А потому что они элементарно ленятся. Депутат также обратил внимание на попрошаек в инвалидных колясках, которых утром привозят на точку, а в конце дня у них забирают всю выручку. «Это настоящие группировки, которые сделали из попрошайничества бизнес», - заявил Шакир Хахазов. Его слова приводит агентство Тенгриньюс.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:26 в Программы

