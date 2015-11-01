ДЧС Астаны обращается к руководителям предприятий Руководители столичных организаций должны отпустить своих подчиненных с работы пораньше. С такой рекомендацией обратился сегодня Департамент по ЧС. Это связано с тем, в Астане наблюдается сильный мороз. Специалисты опасаются несчастных случаев на стройках, рынках и других объектах. Добавлю, что сегодня из-за сильного мороза в Астане за медицинской помощью обратились семь человек, из них двое попали в больницу с обморожением. Это студенты колледжей. Их состояние средней степени тяжести.

В социальных сетях уже появляются сообщения о том, что жители Астаны помогают друг другу в мороз и бесплатно довозят людей, которые мёрзнут на автобусных остановках. Таксистов просят не поднимать цены на свои услуги, а водителей — пропускать пешеходов и по возможности подвозить их домой. Неравнодушные жители Астаны также призывают не забывать и про животных. Зоозащитники просят астанчан, не выгонять на улицу собак и кошек, которые греются в подъездах и магазинах.

Жителей Астаны просят отказаться от алкоголя, так как он создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Медики советуют людям дышать через нос и надевать многослойную одежду, потому что она удерживает тепло. А вот серьги и цепочки — в том числе золотые украшения — лучше снять. По данным Казгидромета, этой ночью в Астане температура воздуха достигла 32-х градусов мороза. По ощущениям было 39 градусов. В Акмолинской области, по официальным данным, столбики термометров показали 37 градусов ниже нуля. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:25 в Программы

