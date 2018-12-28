На прилавках супермаркетов и рынков подорожали продукты

В преддверии новогодних праздников продукты на прилавках супермаркетов и рынков подорожали. Активнее всего цены растут на овощи и фрукты. Стоимость выросла на 45% и 33% соответственно. Специалисты это связывают с не сезоном. В цене растут и продукты животноводства, передает портал Нур.кз. Между тем в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, говорят что резких скачков цен на продовольственные товары в преддверии новогодних праздников в городе не отмечается. Специалисты ведомства говорят, что ежедневно мониторят ситуацию на рынке.