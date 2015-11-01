Казахстанские политики встретят Новый год в кругу семьи Казахстанские политики встретят Новый год в кругу семьи. Например, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметит праздник со своими детьми и родителями. Его примеру последуют глава минэнерго Канат Бозумбаев и министр юстиции Марат Бекетаев. Об этом сообщает агентство Тенгриньюс. Кайрат Абдрахманов, которого на прошлой неделе сняли с должности главы МИДа, также предпочитает традиционное празднование Нового года. На столе у бывшего министра будет оливье, а после речи президента, он начнет раздавать подарки своим близким. Ранее о семейном праздновании Нового года заявила сенатор Дарига Назарбаева. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:17 в Программы

