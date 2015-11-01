Гибель актрисы в ДТП: водитель Gelandewagen был пьян

Водитель, который спровоцировал ДТП на Геленвагене в Алматы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина помещен под стражу. Автомобилист на высокой скорости врезался в машину актрисы Шолпан Елгезековой. Она погибла. Водитель внедорожника после столкновения скрылся с места происшествия. В МВД пообещали провести объективное расследование этой аварии и наказать виновника. ДТП произошло в центре Алматы, кадры с камер видеонаблюдения попали в интернет.





МВД обещает провести объективное расследование аварии, в которой погибла казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. Женщина получила смертельные ранения в ДТП с Геленвагеном. Водитель внедорожника после столкновения сразу сбежал с места происшествия. Как сообщают в министерстве внутренних дел, мужчина уже задержан и помещен под стражу. МВД выражает соболезнования родным погибшей. А вот другой актрисе Айзаде Сатыбалдиевой, которая после аварии попала в больницу, в ведомстве желают скорейшего выздоровления. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно. В интернете появились кадры столкновения автомобилей. Это произошло в центре Алматы.