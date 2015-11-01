Избита скандально-известный блогер Ширин Нарчаева Избита скандально-известный блогер Ширин Нарчаева. Девушка прославилась после публикаций фотографий, на которых она в полуобнаженном виде надевает казахские национальные украшения. Об избиении девушки пишет портал нур.кз. По его данным, на блогера напали в туалете. Сделали это две неизвестные девушки. Официально эта информация не подтверждена. Напомню, публикация откровенных фотографий наделала много шума. Некоторые пользователи предложили генпрокуратуре и МВД выдворить Ширин Нарчаеву из страны. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:58 в Программы

