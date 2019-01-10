Семерых казахстанцев подозревают в участии в терроризме

Семерых возвращенных из Сирии казахстанцев подозревают в участии в терроризме. Начальник департамента Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев говорит, что по делу проходят 6 мужчин и одна женщина. Точку в этом вопросе поставит суд. Напомню, 6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. Передает агентство Tengrinews.