Момент гибели Дениса Тена видел полицейский На суде по делу об убийстве Дениса Тена выясняются новые подробности произошедшего. Сегодня стало известно, что момент гибели фигуриста видел полицейский. Это инспектор по делам несовершеннолетних Азамат Нурпеисов. Он заметил трёх парней азиатской внешности, которые бежали по улице Курмангазы, недалеко от места, где был убит Денис Тен. Полицейский сказал, что стал свидетелем драки. Однако сначала ему показалось, что молодые люди играли. После того, как инспектор увидел молодого человека со следами крови, он бросился в погоню. Суд по делу об убийстве Дениса Тена продолжается в Алматы. Один из подозреваемых Арман Кудайбергенов за день до трагедии купил нож в супермаркете. Камеры видеонаблюдения подтвердили этот факт. Ранее адвокат Оксаны Тен заявил, что убийство спортсмена было заказным.

Новости, комментариев: 0 10-01-2019, 17:55 в Программы

