Олжас Сулейменов снова обратился к суду с просьбой Знаменитый поэт Олжас Сулейменов повторно обратился к суду Астаны по делу о гибели своего внука Искандера. В своем письме он снова призвал не лишать подсудимую Малику Мухитову свободы. Писатель сообщил, что не может участвовать в процессе из-за состояния здоровья. Однако он нашел в себе силы для милосердия, к этому, по словам Олжаса Сулейменова, призывают Библия и Коран. «Умение прощать губительные ошибки спасают человеческое в человеке и продлевают ему жизнь для благих дел», - сказал поэт. Малику Мухитову, которая на машине сбила мотоциклиста, ранее приговорили к двум годам колонии-поселения. Сейчас в суде она пытается оспорить вынесенный ей приговор. Новости, комментариев: 0 11-01-2019, 18:15 в Программы

