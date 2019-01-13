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Каждому снежному барсу дадут имя в Казахстане
Каждому снежному барсу дадут имя в Казахстане. С помощью фотоловушек каждое животное будет идентифицировано, и ему присвоят ID-паспорт с именем. Об этом сообщил на своей странице в Instagram советник директора алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев. По его словам, сейчас в республике насчитывает всего около сотни снежных леопардов. Задача - восстановление популяции Ирбиса. Планируется строительство центра для изъятых у браконьеров раненых барсов и питомник для разведения этих редчайших животных, чтобы потом выпустить их на свободу.
13-01-2019, 15:05 в Программы » Новости, комментариев: 1

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SpencerNoult — Вчера, 14:03
In my opinion you are not right. I suggest it to discuss. Write to me in PM.

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