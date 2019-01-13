Каждому снежному барсу дадут имя в Казахстане Каждому снежному барсу дадут имя в Казахстане. С помощью фотоловушек каждое животное будет идентифицировано, и ему присвоят ID-паспорт с именем. Об этом сообщил на своей странице в Instagram советник директора алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев. По его словам, сейчас в республике насчитывает всего около сотни снежных леопардов. Задача - восстановление популяции Ирбиса. Планируется строительство центра для изъятых у браконьеров раненых барсов и питомник для разведения этих редчайших животных, чтобы потом выпустить их на свободу. Новости, комментариев: 1 13-01-2019, 15:05 в Программы

