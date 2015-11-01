Нуралы Киясов признался в убийстве Дениса Тена Нуралы Киясов признался в убийстве Дениса Тена. Выступая на суде, он сказал, что ударил спортсмена ножом, когда тот дрался с Арманом Кудайбергеновым. Нуралы Киясов заявил, что достал нож, чтобы испугать фигуриста и остановить драку. Однако Денис Тен был бесстрашен и сам устроил погоню за грабителями, - сказал Нуралы Киясов. Он сообщил суду, что убийство не было преднамеренным. На кражу зеркал обвиняемый пошел, чтобы найти деньги на аборт для своей девушки. Кроме того, мужчина снимал квартиру, и ему нужны были средства на оплату коммунальных услуг. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:49 в Программы

