Казахстанцев не было на борту разбившегося Boeing в Иране Казахстанцев не было на борту разбившегося самолета в Иране. Информацию подтверждают казахстанские дипломаты. Грузовой самолет разбился во время жесткой посадки в городе Карадж. Судно по ошибке выбрало воздушную гавань Фатх, однако, лайнер должен был сесть в аэропорту Пайам. Аэропорт оказался не предназначен для приземления самолетов класса Boeing 707. Во время посадки пилот не справился с управлением и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно въехало в жилой район и протаранило несколько домов. Из 16 погибших, находившихся на борту, выжить удалось только одному человеку. Сообщает Sputnik Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:28 в Программы

