В Алматы снижена средняя скорость на Аль-Фараби 15 января в Алматы на Аль-Фараби, Саина и Восточной объездной автомобильной дороге средняя скорость снижена на 20 километров в час, с 80 до 60. В полиции говорят, это делается в целях снижения уровня смертности на дорогах, сообщает агентство Тенгриньюс. Дорожные знаки уже установлены. В течение дня изменят настройки камер фиксирующих скорость. С начала года в Алматы зарегистрировано более четырех тысяч ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом до 80 километров в час.

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