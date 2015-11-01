Приговор по делу об убийстве Дениса Тена огласят завтра

А сегодня на суде состоялись прения сторон. С последним словом выступили и обвиняемые. Нуралы Киясов снова попросил прощения у мамы фигуриста Оксаны Тен. Мужчина сказал, что прекрасно понимает её чувства. Жанар Толыбаева, которую судят за недонесение о преступлении, тоже извинилась перед мамой Дениса Тена. Она сказала, что не знала о убийстве спортсмена. Прокурор запросил для подсудимых 20 лет тюрьмы. О приговоре, который вынесет завтра суд, мы сообщим в выпусках новостей.