Убийцам Дениса Тена вынесли приговор

Суд Алматы вынес приговор убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена. Армана Кудайбергенова, который снимал зеркала с автомобиля спортсмена, приговорили к 18-ти годам тюрьмы. Такой же срок получил его сообщник Нуралы Киясов. Именно он нанёс Денису Тену смертельное ножевое ранение. Отбывать наказание преступники будут в колонии максимальной безопасности. Тюремный срок также получила третья подсудимая - Жанар Толыбаева. Ей назначили четыре года лишения свободы. Обвинения в краже с девушки сняли. Ее осудили только за недонесение о преступлении.

Мама Жанар Толыбаевой после оглашения приговора расплакалась в зале суда. Женщина заявляет, что не согласна с вердиктом. По ее словам, Жанар — образцовая учительница, которая стала жертвой обстоятельств. Добавлю, что Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, которых сегодня осудили за убийство Дениса Тена, выплатят большие суммы в качестве материального ущерба. Деньги пойдут в Фонд потерпевших. Каждый из преступников должен заплатить по 930 тысяч тенге. Как отреагировала на судебный приговор мама Дениса Тена — неизвестно. Журналистам пока не удалось с ней поговорить.