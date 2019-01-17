На территорию санатория Алатау в Алматы упал вертолет. На борту находился пилот. Он погиб. Пассажиров на борту воздушного судна не было. Кому принадлежал вертолет, пока точно неизвестно, - сказал официальный представитель Комитета по Чрезвычайным ситуациям Нурсултан Нурахметов. На снимках, которые появились в интернете, видны обломки вертолета. Предположительно, он рухнул на проезжую часть. Также на снимках запечатлены спасатели, которые разбирают фрагменты воздушного судна. Как пишет нур.кз, вертолет марки "Еврокоптер-130" находился на балансе авиакомпании Sky Service. Борт следовал из Боралдая на Большое Алматинское озеро.

Причиной крушения вертолета в Алматы мог стать густой туман, который держится в городе с утра. Об этом заявляет бывший пилот Стальбек Алымкулов. Он утверждает, что Валентин Шитов, который управлял вертолетом, внезапно вошел в эти сложные метеоусловия, после чего попытался из них выйти. Такие вертолеты, по словам эксперта, летают на высоте трехсот метров. Слова Стальбека Алымкулова цитирует агентство Тенгриньюс.

Появились некоторые подробности гибели пилота, который, предположительно, не справился с управлением вертолета. Валентин Шитов был выпускником Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков. До 2004 года он находился в рядах вооруженных военных сил. У него остался сын. После падения вертолета пилот был всё еще жив. Он скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу. По факту авиакатастрофы начато расследование. Вертолет предназначался для перевозки vip-пасажиров. Час полета стоил 590 тысяч тенге. Мы следим за развитием событий.