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Верховный суд Астаны пересмотрит дело Челаха
Верховный суд Астаны пересмотрит дело Владислава Челаха. Бывшего пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийство сослуживцев на заставе Арканкерген. Несколько месяцев назад осуждённый через адвокатов пожаловался в ООН на нарушение своих прав. Организация вынесла решение провести еще одно заседание по громкому делу. В настоящее время  Владислав Челах отбывает наказание в колонии, которую в народе называют "Черный беркут". На заседании Верховного суда в Астане его, скорее всего, не будет. Возможно подсудимый даст показания по скайпу.
Вчера, 15:12 в Программы » Новости, комментариев: 0

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