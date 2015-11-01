Верховный суд Астаны пересмотрит дело Челаха Верховный суд Астаны пересмотрит дело Владислава Челаха. Бывшего пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийство сослуживцев на заставе Арканкерген. Несколько месяцев назад осуждённый через адвокатов пожаловался в ООН на нарушение своих прав. Организация вынесла решение провести еще одно заседание по громкому делу. В настоящее время Владислав Челах отбывает наказание в колонии, которую в народе называют "Черный беркут". На заседании Верховного суда в Астане его, скорее всего, не будет. Возможно подсудимый даст показания по скайпу. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:12 в Программы

