Ерика Утембаева отпустили под залог Временно отстраненного от должности посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева отпустили под залог. Сумма не уточняется. В октябре прошлого года стало известно, что он подозревается в том, что подписал фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. По версии следствия, государству был нанесен ущерб в 140 миллионов тенге. 22 октября прошлого года указом президента Утембаева временно отстранили от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла в Узбекистане. Передает агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:08 в Программы

