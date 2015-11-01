Спасатели продолжают вызволять из снежного плена Спасатели продолжают вызволять из снежного плена людей в Восточно-Казахстанской области. С трассы Алматы — Усть-Каменогорск в Урджарском районе эвакуировали 312 человек. Людей разместили в близлежащих школах, больнице и у жителей села Таскескен. Оставшиеся в заторе от эвакуации отказались. К данному моменту на месте заноса остаются более 230 машин. Организовано горячее питание. Автомобили оказались в снежном плену из-за сильных метелей на востоке страны. В пробке встали семь автобусов, 45 КамАЗов, 30 легковых автомобилей, а также восемь авто марки "ГАЗель". Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:06 в Программы

