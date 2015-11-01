Угрожавший захватить самолет "Аэрофлота" мужчина задержан

Предположительно, он психически-нездоров. Оружия при нем не обнаружено. Самолет Аэрофлота, который был вынужден изменить курс из-за нештатной ситуации, успешно приземлился в Ханты-Мансийске. Борт выполнял рейс из Сургута в Москву. Мужчина, захвативший самолет, ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. На борту в момент захвата находилось 69 пассажиров, в том числе младенец.