В Алматы подешевел бензин Бензин в Алматы подешевел из-за переизбытка топлива на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявляет министр энергетики Канат Бозумбаев. По его словам, на НПЗ возникла угроза затоваривания. Резервуары переполнились, поэтому минэнерго уменьшило нагрузку на предприятия. «Снижение цен на алматинских заправках — это реакция рынка на решение министерства», - сказал Канат Бозумбаев. Изменятся ли в связи с этим ценники в других городах, министр не знает. Сегодня утром стоимость бензина АИ-92 на городских АЗС упала до 149 тенге. Ранее литр 92-го стоил 156 тенге.

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