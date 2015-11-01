Аким посёлка Ленинский подозревается в растрате денег

Аким посёлка Ленинский, где вырос знаменитый рэппер Скриптонит, подозревается в растрате денег. Следствие считает, что глава населенного пункта перечислил бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог. Речь идет о шести миллионах тенге. Аким Ленинского якобы перевел их на счет павлодарского предпринимателя. Рэппер Скриптонит сейчас живет в Москве. Он неоднократно критиковал власти Павлодарской области. В частности, музыкант был недоволен качеством дорог в своем родном поселке.