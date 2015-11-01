Переименовать Казахстан предлагает Азат Перуашев Переименовать Казахстан предлагает депутат мажилиса Азат Перуашев. С этой просьбой он официально обратился к премьер-министру. Лидер партии «Ак Жол» заявляет, что в следующем году исполнится 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР. Депутат призывает достойно отметить эту дату и рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская Республика. Об этом Азат Перуашев написал в запросе на имя премьер-министра. При этом он подчёркивает, что инициативу с новым названием Казахстана еще пять лет назад выдвигал Нурсултан Назарбаев. Депутат заявляет, что возвращение республике исконного имени – Казахская - не только восстановит историческую справедливость, но и даст огромный импульс для единства народа. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:10 в Программы

