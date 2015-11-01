Очередное видео с избиением школьника изучает МВД

На кадрах, попавших в интернет, видно, как над учеником издеваются сверстники. Они прыгают на нём и бьют по голове. Предположительно, ролик был снят в школьном туалете. В каком городе — пока неясно. Представитель МВД заявил, что полицейские сейчас устанавливают участников группового избиения ребенка. Ранее похожий инцидент произошел в Туркестанской области. Группа подростков напала на учеников младших классов. Видео избиения вызвало большой общественный резонанс.